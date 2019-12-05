РИАМО - 5 дек. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, предупреждение действует до вечера 7 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра действует на территории Московского региона с 21:00 5 декабря по 21:00 7 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ивановской, Рязанской, Калужской областей.

В четверг в Московском регионе также ожидаются небольшие осадки и до плюс 3 градусов. В конце недели синоптики прогнозируют мокрый снег по ночам.