РИАМО - 5 дек. На Дмитровском шоссе в Подмосковье легковой автомобиль врезался в отбойник, в результате происшествия погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Около 6:00 утра на Дмитровском шоссе легковой автомобиль LADA Granta врезался в отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.