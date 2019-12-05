РИАМО - 5 дек. За сутки в Москве суммарно выпало около 6 миллиметров осадков, что составляет примерно 10% от месячной нормы для столицы в декабре, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В разных районах города выпало от 2 до 4 миллиметров осадков. Такой разброс только за вчерашний день. Потому что за ночь выпало меньше 1 миллиметра», - сказала Позднякова.

Она добавила, что месячная норма осадков в декабре для Москвы составляет 56 миллиметров. Таким образом за прошедшие сутки в столице выпало около 10% от нормы за текущий месяц.