РИАМО - 5 дек. В последние дни недели в Москве и Подмосковье ожидается температура выше нуля, в ночное время суток возможны небольшие осадки, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет практически такая же, как сегодня. Это около нуля ночью. И в дневные часы от +1 до +2 градусов. Карты погоды существенно меняться не будет», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в ночное время суток возможен небольшой мокрый снег. Днем будет появляться изморозь.