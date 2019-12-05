РИАМО - 5 дек. Следователи проверят информацию о серьезном травмировании воздушной гимнастки из России на соревнованиях, во время выступления спортсменки оборвался трос, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Соревнования проходили в Риге. Во время выступления девушки на снаряде «Воздушное полотно» оборвалась лента. СМИ сообщают, что спортсменка упала с восьмиметровой высоты и получила травмы различной степени тяжести.

«Следователи проверят все изложенные факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Иванова.