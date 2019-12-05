РИАМО - 5 дек. Действующему врачу-терапевту Успенской амбулатории Татьяне Гладовой исполнилось 90 лет, юбилярша получила подарки и грамоту от главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С сентября 1962 года Татьяна Алексеевна работает именно здесь, в Успенской амбулатории. За более чем 50-летнюю работу в Успенском она была и заведующей, и главным врачом и вот теперь — участковым врачом-терапевтом. Наш округ гордится такими медиками», — отметил Иванов.

В ГБУЗ МО Одинцовская районная больница №2 юбиляршу поздравили ее коллеги и председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова.

Татьяна Гладова начала свою трудовую деятельность врачом-инфекционистом в Гурьевской городской инфекционной больницы. Позже, в период с 1955 по 1962 год, она работала в медсанчасти Гурьевского нефтеперерабатывающего завода. А с 1962 года Гладова трудится в Успенской амбулатории. В коллективе и среди пациентов она пользуется заслуженным авторитетом.