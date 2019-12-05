РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 дек. Труп неизвестного мужчины обнаружили на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи, сообщил «РИАМО в Мытищах» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

«В среду (4 декабря – ред.) в 09:40 на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины», – говорится в сообщении.

Проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ проводит следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области.