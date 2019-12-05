РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В подмосковном Подольске открылся Центр юридических знаний для молодежи, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции УМВД России по Подольску в рамках Всероссийского Дня юриста, который отмечается 3 декабря, на днях приняли участие в открытии Центра юридических знаний, который начал функционировать на базе одного из высших учебных заведений городского округа. Основная цель центра – правовое просвещение молодежи и повышение их юридической грамотности через участие студентов в учебных судебных заседаниях», – говорится в сообщении.

На открытии перед слушателями выступил старший юрисконсульт УМВД, замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова, депутат совета депутатов городского округа Ринат Валитов, а также представитель уполномоченного по правам человека в Подольске Екатерина Попова.

«Старший юрисконсульт выразила надежду на то, что в дальнейшем кто-то из ребят пополнит ряды сотрудников полиции, специализирующихся на правовых вопросах. Гости мероприятия пожелали ребятам успехов в учебе и поздравили с открытием центра», – поясняется в материале.