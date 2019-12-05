РИАМО - 5 дек. Накануне в Москве свыше 63 тысяч школьников написали итоговое сочинение, из них более 100 человек выбрали итоговое изложение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Результат итогового сочинения относится к индивидуальным достижениям абитуриентов, за которые вуз может дополнительно начислить баллы к сумме результатов Единого государственного экзамена», — сказал заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

На выбор у старшеклассников было пять тем: «Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?», «Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла — сердце человека?», «Считаете ли Вы смирение добродетелью?» и «Что мешает взаимопониманию между любящими?».

На такую работу школьникам отвели 55 минут, а людям с ограниченными возможностями здоровья на 1,5 часа больше. Результаты и изображения бланков участников итогового сочинения (изложения) разместят на официальном портале Мэра Москвы не позднее 18 декабря 2019 года.