РИАМО - 5 дек. В Звенигороде по 12 декабря проходят Рождественские образовательные чтения, в этом году они приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

В школах проходят конференции, лекции, презентации, встречи и конкурсы, посвященные подвигу народов, выстоявших и победивших в борьбе с фашистскими захватчиками.

«Рождественские чтения проходят в Звенигороде в 17-й раз. В этом году они приурочены к юбилею Победы, поэтому школьники смогут больше узнать об истории Великой Отечественной войны. В программе не только конференции и лекции, но и поездки по местам боевой славы, в том числе и жителей Звенигорода, погибших в боях за Родину», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

На торжественной церемонии открытия Рождественских чтений почетные грамоты и памятные подарки вручили ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Звенигороде.