РИАМО - 5 дек. В льготную программу «1 рубль за 1 квадратный метр» вошли 18 детских садов Москвы, благодаря этой программе реализовано более 4,7 квадратных метра недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 2013 года Москва заключила с инвесторами 38 договоров аренды с условиями перехода на ставку один рубль за один квадратный метр в год. На сегодняшний день 18 образовательных учреждений выполнили необходимые условия программы и уже переведены на «рублевую аренду», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы стать участником программы, инвесторам в первые два года нужно провести необходимые строительно-монтажные работы. Помимо этого, не меньше 80 процентов детей в детском саду и не меньше половины учеников в школе должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.

«Свыше 60 инвесторов приняли участие в торгах на открытие «рублевых» детских садов и школ, начиная с 2013 года. На аукционах наблюдается стабильная конкуренция — от двух до четырех участников на лот. Мы регулярно общаемся с победителями, и многие из них — родители, которые хотят масштабировать свои идеи, поделиться опытом с другими москвичами. Среди победителей городских аукционов есть те, кто открывал школы для билингвов, инвесторы, работающие по экспериментальным образовательным модулям», — отметил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с начала этого года столица реализовала через городские аукционы более 4,7 тысячи квадратных метров недвижимости по программе «1 рубль за 1 квадратный метр» под образовательные учреждения. С 2013 года этот показатель составил свыше 50 тысяч квадратных метров.