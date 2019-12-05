РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Жители микрорайона Кузнечики Подольска по четвергам могут получать бесплатную юридическую консультацию, приемы будут проводиться с 12 декабря еженедельно, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Бесплатная юридическая консультация для жителей микрорайона Кузнечики. По инициативе депутата совета депутатов городского округа Подольск Евгения Исаева с 12 декабря еженедельно будет организована бесплатная юридическая консультация граждан по четвергам. Прием будет проводиться с 18:00 до 21:00», – говорится в сообщении.

Получить юридическую помощь горожане смогут по адресу: улица Генерала Смирнова, дом №7, подъезд 4 (1 этаж), помещение первичной ветеранской организации микрорайона Кузнечики.