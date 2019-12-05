РИАМО – 5 дек. В Госдуме предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы, из-за этого стоимость ОСАГО может вырасти на 30%, пишет в четверг газета «Известия».



«Авторами нового проекта реформы «либерализации» ОСАГО выступила группа депутатов Госдумы: справоросы Анатолий Аксаков, Олег Николаев, а также единоросы Игорь Дивинский, Ваха Агаев, Алексей Изотов, Антон Гетта, Дмитрий Скриванов, Андрей Козенко и Евгений Шулепов. Их законопроект — это, по сути, второй заход на реформу ОСАГО после октябрьского провала законопроекта Минфина», — говорится в статье.



Ранее законопроект о либерализации ОСАГО отложили из-за риска роста тарифов — на это могла повлиять в том числе предполагаемая отмена территориальных коэффициентов.



Новый законопроект также, как и предложенный ранее, предполагает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения ПДД. Однако коэффициенты за регион проживания (регистрации) автомобилиста остаются прежними. Также не будут повышать лимиты выплат за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, как планировалось ранее.

Представитель Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщил, что также планируется отмена коэффициента ОСАГО за мощность двигателя. Он подчеркнул, что тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз.

Сильнее всего повышение тарифа ударит по карманам жителей Москвы, Перми, Челябинска, Казани и других городов-миллионников, где сейчас уже установлен высокий территориальный тариф, базовая ставка в этих городах может умножится на 2, так как в этих регионах якобы выше аварийность.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что ни о каких реформах ОСАГО сейчас речи быть не может - в этой сфере страхования МВД зафиксировало незаконный вывод средств, и сначала нужно разобраться с этой ситуацией. От страхователей приходит большое количество жалоб.