РИАМО - 5 дек. В Одинцове подвели итоги фестиваля «Магия кино», в нем приняли участие 50 конкурсантов со всей России, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа

Победителей IV фестиваля кинодебютов выбрали по семи номинациям.

«Фестиваль кинодебютов «Магия кино» проходил по семи номинациям: игровое кино, хроникально-документальный, научно-популярный, учебный, анимационный фильмы, репортаж и музыкальный видеоклип. Победителями стали конкурсанты из Санкт-Петербурга, Луганска, Ростова-на-Дону. Сразу в нескольких номинациях лучшими были признаны работы нашего театрального центра «Жаворонки», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Гран-при завоевал фильм "Голос за безгласных» режиссера Анны Барсуковой из Ростова-на-Дону. Она сняла эту кинокартину для того, чтобы помочь побороть дискриминацию по отношению к ВИЧ-инфицированным людям, разрушить стереотипы.

«За четыре года невооруженным глазом видно, насколько повысился уровень работ, насколько усложнились темы, которые поднимаются в этих любительских фильмах, насколько повысился профессионализм исполнения, осуществления этих работ», — подчеркнул председатель жюри Егор Кончаловский.

Юрий Антохин из театрального центра «Жаворонки» занял первое место сразу в двух номинациях — «репортаж» за материал о фестивале косплея «Время вперед» и «анимационный фильм» за работу «Как мой пра-пра-дедушка воевал».