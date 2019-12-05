РИАМО - 5 дек. На Балаклавском проспекте в Москве легковой автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия, его поисками занимаются сотрудники полиции, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Вчера около 23:15 на Балаклавском проспекте в районе дома 16/2 водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся. Водитель транспортного средства устанавливается», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пешеход получил незначительные травмы. Пострадавший был доставлен в одну из больниц города с ушибом ноги.