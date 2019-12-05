РИАМО - 5 дек. Новая выставка «Контрнаступление: переломный момент», посвященная поворотному периоду в истории Великой Отечественной войны — переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941–1942 годах, открылась в столичных центрах «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра города.

Основная цель проекта «Москва — с заботой об истории» — не только сохранить документы, но и рассказать молодежи реальные истории героев. Основу экспозиции выставок составляют письма, фронтовые заметки, фотографии и дневники военных лет, которые москвичи передали в столичный Главархив. В обновленной выставке представлены документы военных лет, рассекреченные Федеральной службой безопасности (ФСБ).

«Впервые демонстрируются документы о работе спецшколы УНКВД по Москве и Московской области по подготовке разведывательных и диверсионных групп, о трудной боевой работе этих групп и партизанского отряда, созданного из работников органов государственной безопасности и внутренних дел», — сказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Он добавил, что также в библиотеке «Московской электронной школы» можно увидеть все документы, предоставленные УФСБ Москвы и Московской области.

«В преемственности поколений и состоит главная задача проекта «Москва — с заботой об истории». Мы хотим показать историю глазами очевидцев, тех, кто прошел войну. Только таким образом мы сохраним историческую память о тех героях, что подарили нам ясное небо над головой. Менять экспозицию планируем каждый месяц», - сказала в свою очередь заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг города Москвы Анастасия Загородникова.

Она добавила, что в скором времени откроется выставка, которая будет посвящена тому, как отмечался Новый год в военных условиях.