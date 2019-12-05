РИАМО - 5 дек. Для жителей Одинцовского округа подготовили на прошедших выходных ряд мероприятий, зимний сезон в парках стартовал с прибытия Деда Мороза, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 30 ноября, в селе Иславское прошло военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы», посвященное 78-ой годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой», - говорится в сообщении.

Пришедшие на мероприятие «Рассвет Победы» смогли принять участие в митинге и в закрытии Вахты Памяти Одинцовского городского округа, а также увидеть историческую постановку боевого эпизода 1941-го года, концерт и тематические выставки.

Кроме этого, 30 ноября состоялась торжественная церемония закрытия IV фестиваля кинодебютов «Магия кино», прошедшая в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.

Также 1 декабря в парках округа открылся зимний сезон, например, в парке Захарово провели интерактивную развлекательную программу, посетители увидели крио-шоу, торжественное зажжение новогодней иллюминации и посетили ярмарочную торговлю.

В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в первый день зимы прибыл Дед Мороз, который зажжет огни на новогодней елке. Также в этот же день в волейбольном центре прошел ежегодный фестиваль «Город для мам», гости которого поучаствовали в 15 мастер-классах, кроме этого, для них работала бьюти-зона и зона для фото и многое другое.