РИАМО - 5 дек. Юридические и физические лица Одинцовского округа вернули почти треть от всей суммы задолженности по налогам и арендной плате за землю, которая превышала 78,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Плановое заседание рабочей группы по погашению задолженности по налогам и арендной плате за землю в консолидированный бюджет Подмосковья состоялось в администрации Одинцовского округа. Члены комиссии внимательно рассмотрели ситуации, в результате которых у неплательщиков образовались долги по налоговым и арендным платежам.

«Для заслушивания в администрацию округа было вызвано около 30 юридических и физических лиц, чья совокупная задолженность перед бюджетами разных уровней превышала 78,6 миллиона рублей. Часть приглашенных бизнес-структур предпочла погасить свои долги до заседания. В общей сложности предприниматели перевели в бюджет 24,2 миллиона рублей. Это практически треть от всей суммы задолженности», - говорится в сообщении.

По результатам заседания группы всем оставшимся должникам предписано до 15 декабря оплатить имеющиеся недоимки и предоставить соответствующее документальное подтверждение своих платежей.