РИАМО - 5 дек. В рамках новогодних мероприятий, которые стартуют на территории парка ВДНХ, жители и гости столицы смогут написать и отправить письмо Деду Морозу, а также написать послание своим близким, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 6 по 8 декабря в павильонах катка будут установлены праздничные почтовые ящики. Там можно будет положить и взять открытку с добрым пожеланием для близкого человека и не только. Свои послания для гостей главной выставки страны оставят и резиденты, друзья и знаменитые гости ВДНХ», - говорится в сообщении.

Авторы посланий смогут поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно сделать фото с посланием и опубликовать его в Instagram. Необходимо будет отметить @vdnh_russia и добавить хештеги #зимажеланий или #зимапожеланий. Победители получат бесплатные билеты на каток, а самые трогательные пожелания опубликуют 15 декабря на официальной странице ВДНХ в Instagram.

Также на ВДНХ можно отправить письмо с заветным желанием Деду Морозу. Для этого на «Робостанции» до 7 января будет стоять праздничный бокс. Организаторы выберут самые интересные желания и воплотят их в жизнь. После окончания акции все письма участников передадут Деду Морозу в Великий Устюг.

«В этом году ВДНХ вновь станет главной площадкой зимнего отдыха. Там уже открылся самый большой каток в Европе с искусственным льдом. Его площадь (вместе с инфраструктурой) — 53 тысячи квадратных метров. Кроме того, на территории комплекса можно покататься на семиметровой тюбинговой горке, на собачьих упряжках, детских снегоходах и квадроциклах», - отмечается в сообщении.