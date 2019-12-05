РИАМО - 5 дек. В Одинцовском городском округе прошло военно-мемориальное мероприятие, посвященное 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, в исторической реконструкции поучаствовали больше 250 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Реконструкция прошла в селе Иславское. В программе также были митинг, закрытие окружной Вахты памяти.

«Всего в двух километрах отсюда проходила линия фронта. Но именно здесь наши войска собирали силы, чтобы дать решительный бой захватчику. Каждый год мы собираемся в Иславском, чтобы почтить память солдат, павших в боях за Москву. Именно они одержали первую в Великой Отечественной войне победу над противником», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Реконструкторы показали боевой эпизод 1941-ого года. Само село Иславское, где проходит историческая реконструкция, тыловое. Здесь в первый год войны сосредотачивались наши войска для удара по противнику.

«Посмотреть на один из боев битвы за Москву приехали более 700 человек, а возвращали их в прошлое порядка 250 реконструкторов из различных военно-патриотических клубов. Это абсолютный рекорд за все 8 лет проведения мероприятия «Рассвет Победы», — отмечается в сообщении.

В постановке эпизода боя также была задействована боевая техника. На поле в Иславском можно было увидеть немецкие танк Т-1 и грузовой автомобиль Opel-Blitz, копию мотоцикла BMW и советскую противотанковую пушку.