РИАМО - 5 дек. В Одинцове задержали таксиста, во время досмотра у него нашли пакет более чем с 1 килограммом героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

34-летнего мужчину задержали на улице Садовая, он уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

«В ходе личного досмотра злоумышленника полицейскими обнаружен и изъят черный сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета. В результате химического исследования установлено, что содержимое является наркотическим средством – героином, общим весом свыше одного килограмма», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Мужчина работал в такси и одновременно занимался распространением наркотиков с помощью закладок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Сейчас задержанный находится под стражей.