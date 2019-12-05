РИАМО - 5 дек. Предприниматели примут участие в 10-недельном курсе «Московский акселератор», более 400 компаний уже подали свои заявки, прием предложений продлится до 15 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За время программы ее участники смогут прокачать свой технологический стартап вместе с лидером рынка и получить поддержку города и корпораций в развитии своего дела», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа акселерации займет около 10 недель. Она стартует 17 января и продлится по 18 марта 2020 года. В течение каждой недели предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с экспертами в удобном для них формате. По пятницам участников акселератора ждут отчетные презентации, на которых нужно рассказать о текущем положении дел, а по субботам — воркшопы.

19 марта 2020 года участники представят свои проекты, а жюри выберет две компании, которые по итогам акселератора покажут наилучшую динамику роста бизнес-показателей. Победители разделят поровну призовой фонд в размере 10 миллионов рублей.

Мастер-классы, семинары и тренинги для предпринимателей, которые проходят в Москве, стали важной частью городской системы поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня в городских программах акселерации заняты предприниматели, работающие в социальном и ресторанном бизнесе, в сфере услуг, в экспортной деятельности и в области высоких технологий.

Общая аудитория образовательных программ, организованных при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, составила более 120 тысяч человек.

«Спрос на развитие бизнес-компетенций очень высок, поскольку предприниматели прекрасно понимают, что образование — не просто инструмент достижения поставленных целей, но и важнейшее конкурентное преимущество. Поэтому мы постоянно совершенствуем существующие программы обучения и разрабатываем новые в самых разных форматах», — отметил Фурсин.