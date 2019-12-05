РИАМО - 5 дек. В Одинцовском городском округе проделали большую работу по очистке водоемов, в том числе прибрежной и водоохранной зон реки Вяземка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Эффективность работы администрации округа в сфере экологии оценили на еженедельном совещании с руководителями территориальных управлений. В центр управления регионом от жителей муниципалитета поступило 658 обращений. Чаще всего жаловались на сброс сточных вод, а также на нарушение использования и охраны водных объектов. Из 344 обращений — 37 были о загрязнении Немчиновского пруда.

«Несмотря на то, что объект в соответствии с водным кодексом находится в федеральной собственности, несмотря на то, что обслуживается он государственным унитарным предприятием Москвы «Мосводосток», мы не можем оставаться равнодушными. Совместно с гражданами мы постоянно участвуем в очистке этого пруда», — сообщил заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Александр Тесля.

На реке Вяземка ликвидировали 33 самовольно возведенных хозяйственных постройки и четыре гаража, вывезли около 4 тысяч кубических метров мусора. Весной приведение территории в порядок будет продолжено. Также в ежедневном режиме сотрудники МБУ убирают бытовой мусора на берегу Глазынинского пруда.

Жители жаловались также на загрязнение воздуха. Обращения чаще всего поступали от людей, живущих недалеко от завода «Дорхан». Все обращения были направлены в правоохранительные и контролирующие органы. В планах руководства предприятия — установка дополнительных фильтров.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул, что в сфере экологии в этом году достигнуты хорошие результаты, но темп работы нельзя сбавлять.

«Мы понимаем беспокойство жителей. И река Ликова, и Немчиновский пруд, и Глазынинский пруд — все эти объекты на постоянном ежедневном контроле. Не могу пока сказать, что нам удалось все проблемы решить. Но мы активно работаем над наведением порядка на всех многочисленных водных объектах, которые расположены на нашей территории. Темп снижать нельзя», — сказал Иванов.

На территории Одинцовского городского округа протекает более 15 рек протяженностью свыше 10 километров, а также расположены многочисленные озера, пруды и рекреационные зоны.