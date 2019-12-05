РИАМО - 5 дек. Преступную группировку, занимавшуюся продажей поддельных страховых полисов КАСКО, задержали в новой Москве, материальный ущерб, который они причинили, превышает 5 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«По версии следствия, криминальная организация состояла из структурных подразделений, роли участников были четко распределены. С целью конспирации «кол-центр» базировался в городе Симферополе Республики Крым. Сообщники общались посредством мессенджеров и электронной почты. Передача информации была защищена шифрованием. Кроме того, они использовали специальные компьютерные программы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники действовали от имени одной из столичных компаний и имели доступ к ее базе данных. Они звонили людям и продавали им поддельные страховые полисы КАСКО. Таким образом они обманули 102 жителей Москвы и Подмосковья. Материальный ущерб — более 5 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО с апреля 2018 по август 2019 задержали девять участников и двух организаторов преступной группировки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время обысков у них нашли поддельные бланки страховых компаний, компьютеры и оргтехнику, банковские карты, имеющие доказательственное значение, флеш-карты.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.