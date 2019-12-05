РИАМО - 5 дек. С 18 по 22 декабря в сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов с участием Анастасии Вертинской, такая акция приурочена к 75-летию актрисы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вертинская — актриса редкой красоты и многогранного таланта. Она запомнилась зрителям прежде всего по ролям Ассоль, Гуттиэре и Офелии из экранизаций произведений Александра Грина, Александра Беляева и Уильяма Шекспира.

«Однако в ее фильмографии есть и другие яркие образы, которые наши зрители также увидят на большом экране. Это, например, Галя Прокофьева, любовь всей жизни командира авиаполка в мелодраме «Случай с Полыниным», и неверная жена в фильме «Преждевременный человек», снятом по неоконченной пьесе Горького», — сказал представитель пресс-службы сети «Москино».

Таким образом, к показу были отобраны семь работ, которые покажут москвичам. Организация бесплатных киносеансов в честь юбилея какого-либо режиссера или актера, является давней городской традицией кинотеатров.

Вертинская родилась в Москве 19 декабря 1944 года. В 1961 году состоялся ее кинодебют в фильме «Человек-амфибия». Годом позже Вертинскую, еще не имевшую театрального образования, приняли в труппу Московского театра имени Пушкина. В 1967 году она окончила Высшее театральное училище имени М.В. Щукина.

Во время учебы Вертинская сыграла Офелию в экранизации трагедии Шекспира «Гамлет». Эта роль принесла ей международную известность. После окончания училища актриса работала в Театре имени Е. Вахтангова, «Современнике» и МХАТе. На ее счету более 20 театральных работ и столько же киноролей.