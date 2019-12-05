РИАМО - 5 дек. Людям, переезжающим из ветхого жилья, выдали первые ключи от квартир в ЖК «Одинцово-1», семьи в ближайшее время уже отпразднуют новоселье, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Ключи вручали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и министр жилищной политики Московской области Ирина Федотова. «Одинцово-1» – это новый микрорайон, который строится на месте бывшего военного городка №315.

«Стратегически правительство Московской области заинтересовано в том, чтобы жители из ветхого и аварийного переезжали в комфортное жилье, чтобы они повышали его уровень. Сегодня мы это наблюдаем. Если одна семья в составе шести человек жила в одной квартире, то сегодня она получает две квартиры и большей площадью. Это основная цель и стратегия жилищной политики Подмосковья», – сообщила Федотова.

Новое жилье строится в «Одинцово-1» в рамках договора администрации округа с АО «ПИК-Регион» о развитии застроенной территории. Уже существующие постройки перешли во владение муниципалитета от Минобороны в 2013 году. Договор о развитии территорий подписали в 2015 году. В рамках его реализации отселению и сносу подлежат 46 морально устаревших жилых домов, расположенных по улице Ракетчиков. Их жильцов переселяют в новые квартиры.

На первом этапе планируется переселить жильцов 19 домов — 208 человек. По словам главы округа, люди переедут в квартиры с уже выполненным ремонтом. При этом все новые дома соответствуют принципам безбарьерной среды. Также активно ведется благоустройство закрытых дворов с детскими площадками и обеспечивается необходимое зонирование. Кроме того, новый микрорайон оснащен всей необходимой инфраструктурой — здесь предусмотрено две школы общей вместимостью почти 2 тысячи учащихся и 8 детских садов, появится поликлиника и другие соцобъекты.

«Группа компаний «ПИК» строит на месте городка новый микрорайон — комфортный, благоустроенный и с развитой социальной инфраструктурой. А жители бывшего военного городка заселяются в новые дома. Эти социальные обязательства взял на себя застройщик в рамках развития территории — и теперь их исполняет. Среди тех, кто сейчас получает жилье — врачи, спортсмены, учителя, инженеры, бывшие военные, пенсионеры. Самые разные люди. Наконец-то они могут съехать из коммуналок и временных служебных квартир в свои собственные», - сказал Иванов.

В ходе второго этапа ключи получат жильцы 27 домов — это 1506 человек. Суммарно планируется расселить 46 домов, в которых проживают 1 714 человек.