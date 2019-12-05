РИАМО - 5 дек. В центре Москвы изменится схема движения в связи с новогодними праздниками, изменения связаны с проведением основных мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для москвичей и гостей города будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы. Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений, а также по возможности пользоваться общественным транспортом»,- говорится в сообщении.

Таким образом, с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года пешеходным станет участок Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); улицы Охотный Ряд (от улицы Моховой до Театрального проезда); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки).

Кроме этого, будут закрыты плоскостные парковки №9002 (по адресу: улица Охотный Ряд, владение 2) и №9006 (по адресу: Театральная площадь, владение 1). Парковки в Малом Гнездиковском, Леонтьевском переулках ограничат уже с 06:00 25 декабря до 02:00 28 декабря. Также ликвидируют места в Газетном и Никитском переулках с 06:00 27 декабря до 02:00 28 декабря.

Автомобилисты также не смогут проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.