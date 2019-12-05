РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 дек. Рабочее движение запустили по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы городского округа Красногорск, движение осуществляется в одностороннем режиме, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Разворотную эстакаду осмотрели министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик и глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина. Протяженность сооружения составляет 390 метров.

«С открытием движения по разворотной петле у жителей Павшинской поймы появится возможность ездить в центр Красногорска к социально значимым объектам без перепробега по Волоколамскому шоссе. Объект обеспечит альтернативную возможность развернуться в сторону области и обеспечит удобный подъезд к новой станции МЦД-2 Пенягино», - сообщил Гержик.

С 2016 года строительство развязки реализуется в три этапа. Первый пусковой комплекс был открыт в декабре прошлого года. В июле 2019 года открыли второй пусковой комплекс и запущено рабочее движение по съездам с Волоколамского на Ильинское и Пенягинское шоссе, а также проезд к ж/д станции Павшино.

«Благодаря объемным, комплексным решениям в транспортной сфере за последние годы наш округ “вздохнул”, время на дорогу сократилось в разы, из одного микрорайона в другой теперь можно свободно доехать за 15-20 минут», - отметила Хаймурзина.

Запуск рабочего движения по третьему пусковому комплексу позволит разгрузить транспортный узел в районе Павшинской поймы на Волоколамском шоссе. По завершении всех работ общая длина развязки составит около 9 километров, количество полос движения – шесть со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе.