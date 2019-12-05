РИАМО - 5 дек. В четверг в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие осадки, ветер будет западного направления с порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха может зафиксироваться на отметке плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1-3 градуса, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что при таких внешних условиях высока вероятность погодообусловленных недомоганий при сосудистых нарушениях - гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии и дисфункциональных расстройствах нервной системы, атеросклерозе сосудов головного мозга, остеохондрозе позвоночника. Также чувствительны к такой погоде лица с воспалительными заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Профилактические и лечебные мероприятия должны проводится строго по рекомендации врача, а также следует поддерживать организм, соблюдая режим труда и отдыха, сон должен быть полноценным, если позволяет состояние - занятия спортом или лечебной гимнастикой. Положительные эмоции и активный образ жизни помогут снизить зависимость от погодных условий.