РИАМО - 4 дек. В декабре обладатели транспортных карт «Тройка» могут принять участие в розыгрыше туристических путевок в Ярославль, счастливчики смогут отправиться в трехдневное путешествие с 20 января по 20 февраля, говорится в сообщении пресс-службы программы лояльности карты «Тройка».

«Семь победителей получат сертификат на двоих на трехдневное проживание в одном из четырехзвездочных отелей и посещение шести лучших достопримечательностей города: музея имени В. Ю. Орлова, Ярославского музея-заповедника, музея «Макет Золотого кольца России», колеса обозрения «Золотое кольцо», Ярославского художественного музея, музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха», - говорится в сообщении.

Принять участие в розыгрыше могут все желающие держатели транспортных карт «Тройка», которые совершили от 20 поездок в метро в период со 2 по 27 декабря 2019 года. Также условием участия является регистрация на сайте gorodtroika.ru или в мобильном приложении «Город».

После участникам следует зайти в свой личный кабинет и кликнуть на баннер «Участвовать в розыгрыше». 30 декабря мобильное приложение автоматически определит победителей, которые получат сертификаты по электронной почте. Проект реализуется совместно с департаментом туризма Ярославской области.

Официальная программа лояльности транспортной карты «Тройка» называется «Город». Она заработала в прошлом году и уже объединила более 700 тысяч человек. Суть программы заключается в накоплении и списании бонусов у компаний-партнеров.