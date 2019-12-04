РИАМО - 4 дек. В больницы и поликлиники Подмосковья за последние месяцы поступило 146 единиц различного реабилитационного медицинского оборудования, предназначенного для восстановления пациентов после инфарктов и инсультов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Общая стоимость поставленного оборудования составила 183 миллиона рублей.

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одна из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение». Но важно также обеспечить качественной медицинской помощью тех, кто восстанавливается после перенесенных заболеваний. Новое оборудование позволяет начать реабилитацию незамедлительно, что препятствует развитию острых осложнений, вторичных патологических состояний и способствует быстрому восстановлению», - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Огнева.

По словам Огневой, в медучреждения Московской области привезли вертикализаторы, беговые дорожки, магнитные стимуляторы, стабилотренажеры и другие аппараты для тренировки координации, моторики и восстановления двигательных функций.

Все аппараты закуплены по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».