РИАМО - 4 дек. Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации поддержал проект федерального закона, который предполагает снизить объем использования противогололедных реагентов, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«В настоящее время, в том числе в Московской области, в зимнее время используются химические вещества, способные плавить снежные и ледяные образования. При этом, как указано в пояснительной записке к законопроекту, «согласно отдельным исследованиям, реагенты могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей у людей и животных, приводят к деградации почвенной экосистемы», — говорится в сообщении.

Реагенты также могут разрушать подземные и надземные коммуникации, наносить вред одежде и обуви.

Законопроект предполагает запрет на использование реагентов на тротуарах, пешеходных дорожках и велодорожках. В качестве альтернативы предлагается гранитная крошка, песок и другие материалы.

Подобный опыт снижения использование реагентов есть у Санкт-Петербурга. Там делают основной упор на прометание дорог и вывоз сугробов с тротуаров.

«Такая альтернатива реагентам требует гораздо больше затрат и усилий. Кроме этого, здесь необходимо учитывать и погодные условия. В северной столице зачастую снег не тает в течение зимы, и стабильно держится минусовая температура. Тогда как в Московской области последние несколько лет наблюдались перепады температур зимой, минусовая погода часто сменяется на плюсовую в течение нескольких дней, что приводит к образованию ледяной каши и льда», – отметил председатель комитета Олег Григорьев.

Он добавил, что использование реагентов надо сокращать. Но следует учитывать ряд нюансов для каждого города — количество снега, состояние дорог. Также Григорьев отметил, что в Подмосковье используют смесь соли и песка – подобное соединение не только устраняет скользкость, но и способствует таянию льда. Этот реагент считается оптимальным и безопасным.