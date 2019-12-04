РИАМО - 4 дек. Со среды в лесах Московской области стартовала операция «Елочка», направленная на пресечение незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Согласно приказу комитета лесного хозяйства Московской области, с 4 декабря в лесах Подмосковья усиливается федеральный государственный лесной надзор», - говорится в сообщении.

Мобильные патрульные группы лесных инспекторов и лесничих приступят к патрулированию с 16 декабря. Они будут выявлять и пресекать вырубку и незаконную заготовку хвойных деревьев для новогодних праздников.

Помогать им будут и правоохранительные органы, органы местного самоуправления и представители общественности. Был определен список лесных участков, подлежащих осмотру, и выбраны маршруты патрулирования.

«В прошлом году в рамках операции «Елочка» лесными инспекторами и лесничими проведено свыше 1,8 тысячи патрулирований, выявлен 41 факт незаконной вырубки хвойных деревьев. Все нарушители были пойманы на месте преступления, приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Сейчас за незаконную рубку деревьев предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.