РИАМО - 4 дек. Проект цифровой картографии внутренних водных путей России реализовало учреждение «Канал имени Москвы» по поручению Федерального агентства морского и речного транспорта, с его помощью судоходство по рекам можно будет осуществлять по электронным навигационным картам, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«В «цифру» перешли все реки страны. С 2020 года осуществлять судоходство можно по электронным навигационным картам. Для этого на флоте необходимо установить специальное оборудование», - говорится в сообщении.

В этом году «Канал имени Москвы» завершил обработку электронных навигационных карт (ЭНК) водных путей России, в результате чего была сформирована полная коллекция оцифрованных карт всех судоходных рек, каналов, озер и водохранилищ страны.

Судовладельцы должны будут установить на своем флоте электронные картографические навигационно-информационные системы (ЭКНИС), чтобы двигаться по электронным картам. Они объединяют всю бортовую навигационную информацию, что позволяет принимать оперативные решения по вопросам безопасности судовождения.

Такую модернизацию прошли далеко не все суда. Сейчас воспользоваться электронными картами частично может технический флот администраций бассейнов внутренних водных путей России — 69 теплоходов, 14 из которых принадлежат ФГБУ «Канал имени Москвы».

Сейчас установка ЭНК возможна только на тех судах, которые оснащены ЭКНИС производства Transas выпуска 2007-2012 годов. Такое ограничение не позволяет обеспечить электронными картами всех заинтересованных лиц.

«Канал имени Москвы» предлагает разработать упрощенную систему, которая позволит отображать ЭНК на различных видах оборудования. Он обратился в МГО, чтобы присоединиться к международной системе защиты данных. Участие в ней позволит охватить больший круг потенциальных пользователей ЭНК и расширить для них возможность выбора поставщика соответствующего цифрового продукта.

«Мы разработали коммерческое предложение для судовладельцев, чтобы обеспечить их электронными картами для работы в навигацию-2020. Налажено конструктивное общение с участниками рынка. Анализ поступающей информации позволит удовлетворить потребности всех заинтересованных сторон», – сказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.