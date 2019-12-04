РИАМО – 4 дек. «Почта России» получит право проводить упрощенную идентификацию граждан при осуществлении почтовых переводов до 15 тысяч рублей, соответствующий закон приняли в Государственной думе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Благодаря нововведению, такие переводы можно будет осуществлять удаленно, указав только фамилию, имя, отчество, а также серию и номер паспорта.

«Принятие такого решения позволит обеспечить дальнейшее развитие такого вида услуг почтовой связи. Появляется возможность внедрять цифровые продукты и сервисы, популяризировать у граждан осуществление переводов через «Почту России», — рассказал депутат Сергей Вострецов.

На данный момент для почтового перевода нужны не только вышеуказанная информация, но также данные о гражданстве, дате рождения, адресе места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Изменения законодательства в этой сфере создадут для граждан дополнительные возможности и услуги.