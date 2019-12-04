РИАМО - 4 дек. Выборы в совет депутатов Ленинского городского округа пройдут 22 декабря, в совет войдут 30 депутатов, на один мандат претендуют семь человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Они (выборы – ред.) проводятся в связи с вступлением в силу закона «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района». <…> Уже сейчас мы можем констатировать высокую конкуренцию на выборах в совет депутатов Ленинского городского округа: в кампании участвует 236 кандидатов от 10 политических партий и в порядке самовыдвижения», - отмечается в сообщении.

Ажиотаж вокруг выборов сильнее, чем в предыдущие годы. Для сравнения, на сегодняшний день на один мандат претендуют семь человек, а в 2013 и в 2017 годах на один депутатский мандат было четыре – пять претендентов.

В администрации муниципалитета напомнили, что законодательство РФ закрепляет правило, согласно которому ни исполнительные органы власти, ни высшее должностное лицо не имеют права вмешиваться в избирательный процесс.

«Приветствуя высокую гражданскую активность жителей Ленинского городского округа, напоминаем всем участникам избирательного процесса, что его обязательной составляющей является гражданская ответственность», - говорится в материале.

Кандидатов в депутаты совета депутатов Ленинского округа и прочих участников избирательного процесса призвали строго соблюдать закон во всех своих действиях.