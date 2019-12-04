РИАМО - 4 дек. Почти 36 тысяч выпускников подмосковных школ приняли участие в написании итогового сочинения-изложения, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Это испытание важно пройти всем выпускникам, ведь «зачет» по нему является допуском к государственной итоговой аттестации. Во всех 292 пунктах проведения испытание прошло в штатном режиме», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

За ходом проведения испытания следили 570 общественных наблюдателей, в том числе 13 представителей Российского союза молодежи.

Результаты сочинения станут известны не позднее 18 декабря.