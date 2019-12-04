РИАМО - 4 дек. В Подмосковье подвели итоги опроса на портале «Добродел» о качестве финансовых услуг в Московской области, оказалось, что жители региона довольны работай финансовых организаций, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В целях организации работы по повышению уровня удовлетворенности населения работой финансовых организаций и выявления существующих барьеров для доступа к финансовым услугам комитет по конкурентной политике Московской области в ноябре провел опрос на портале «Добродел» о качестве финансовых услуг в Московской области, в котором проголосовало более 1 тысячи человек», - рассказала председатель комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Итоги опроса показали, что больше половины жителей Московской области довольны работой банков, а каждый третий респондент опроса удовлетворен работой страховых организаций.

Также 70% опрошенных оказались удовлетворены качеством банковских карт, а качество платежей и переводов высоко оценили 75% респондентов. При этом наблюдается высокий уровень дистанционного банковского обслуживания — 65% участников опроса оказались активными пользователями интернет-банкинга.

Больше всего опрошенные потребители не доверяют микрофинансовым организациям — об этом заявили 28% респондентов.