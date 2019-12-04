РИАМО - 4 дек. В сентябре и октябре текущего года в Подмосковье зарегистрировано 46 806 записей об ипотеке, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 45 859 записей об ипотеке.

«Всего за десять месяцев 2019 года в Московской области оформлено 217 832 ипотечных договора, что на 3,8% меньше, чем в 2018 году, и на 0,9% меньше, чем в 2017 году (226 445 и 219 867 соответственно)», – говорится в сообщении.