РИАМО - 4 дек. Северный дублер разгрузит Кутузовский проспект на 25%, трасса будет проходить в полосе отвода железной дороги, и на ней не будет светофоров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Северный дублер Кутузовского проспекта уменьшит протяженность перегруженных участков трассы Кутузовский проспект – Можайское шоссе на 25%», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что трасса на всем протяжении проходит либо полностью, либо частично в полосе отвода железной дороги. Бессветофорная магистраль будет способна пропускать ежесуточно до 45 тысяч автомобилей.

Северный дублер станет 18-ой вылетной магистралью, которая сделает более комфортным въезд на платный дублер трассы М-1 «Беларусь» и улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк.

Протяженность трассы составила 10,9 километра. Магистраль обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении, на мосту через реку Москва – по две полосы в каждом направлении. Суммарная протяженность искусственных сооружений съездов – 3,4 километра.

«Строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с целью разгрузить Кутузовский проспект и улучшить дорожную ситуацию в западном секторе города», - отметил Бочкарев.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2021 года. Строительно-монтажные работы начались еще в мае 2019 года.