РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Главгосстройнадзор Подмосковья обязал застройщика устранить нарушения при строительстве торгово-офисного центра в Красногорске до 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора при проверке хода строительства торгово-офисного центра выявил нарушения организации строительной площадки и ведения исполнительной документации. В случае, если до окончания проверки, которая завершится 25 декабря 2019 года, все замечания не будут устранены, в отношении генподрядчика будут приняты меры административного воздействия», – говорится в сообщении.

Четырехэтажный торгово-офисный центр возводят на улице Братьев Горожанкиных в Красногорске.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На площади 4,8 тысячи квадратных метров разместят офисные и административные помещения, предприятия сферы торговли и услуг. Плановое завершение строительства – III квартал 2020 года. Застройщиком выступил ООО «Лидер».