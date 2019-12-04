РИАМО - 4 дек. Прием заявок на участие в конкурсе по выполнению проекта реконструкции спортивного комплекса на улице Менделеева начался в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплексного спортивного сооружения (стадион)», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Реконструкция стадиона включена в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Стадион «Химик», расположенный в центре Воскресенска, открылся в 1957 году. Он включает беговые дорожки, места для прыжков, футбольное поле с натуральным травяным покрытием. Трибуны рассчитаны более чем на 1,5 тысячи зрителей.

Спортивный комплекс использовался для проведения соревнований и спортивных праздников. В 1979 году была проведена его реконструкция, но сейчас износ спортивного объекта составляет 100%.