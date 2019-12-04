РИАМО - 4 дек. В праздничном мероприятии в честь Международного дня инвалидов, которое состоится 5 декабря в Истре, примут участие более 300 людей с ограниченными возможностями, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В регионе проживает около 450 тысяч инвалидов, 25 тысяч из которых - дети. Мы находимся в постоянном диалоге с общественными организациями инвалидов и все новые и дополнительные меры социальной поддержки, а так же реализацию удобной для них доступной среды обсуждаем вместе», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Торжественное мероприятие пройдет 5 декабря в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» и начнется в 14:00.

Также состоится выставка творческих работ в рамках праздника. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с экспозициями музея.