РИАМО - 4 дек. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на 2019–2022 годы утвердили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Планом предусмотрена реализация более 450 мероприятий по достижению ключевых показателей на 41 товарном рынке, направленных на развитие конкуренции в регионе», - говорится в сообщении.

Дорожную карту по развитию конкуренции в Московской области на 2019–2022 годы утвердили 12 ноября в Подмосковье. Она полностью соответствует стандартам развития конкуренции в субъектах РФ. Документ утвержден правительством России. Проект дорожной карты также согласовали с Федеральной антимонопольной службой.

В проекте определили цели и задачи, направленные на повышение качества товаров, работ и услуг. Также особое внимание будет уделено удовлетворенности потребителей и развитию предпринимательства.