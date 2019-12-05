РИАМО - 5 дек. Московское метро проведет в четверг аукцион по продаже лайтбоксов со станций подземки, стартовая цена лотов составит 7,5 тысяч рублей, сообщается в Instagram-аккаунте столичной подземки.

Ранее аукцион планировали провести 28 ноября, но перенесли.

«Переносим аукцион на более удобное время. Место встречи изменить нельзя – «Деловой центр». А время - 18:00, но 5 декабря», - сообщается в аккаунте.

Во время аукциона можно будет купить двухсторонний световой короб «Выход в город» со станции «Тверская». Длина – 140 сантиметров, высота – 60 сантиметров. Без повреждений.

Также есть таблички со станций «Арбатская», «Киевская», «Площадь Революции» и других. Все они использовались в период с 1996 по 2018 годы, все находятся в хорошем состоянии.

Изначально на аукцион выставили 30 лотов, их начальная цена – 7,5 тысяч рублей. Для участия нужно было зарегистрироваться на сайте аукциона и выбрать не более трех табличек. Позже заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила, что дата аукциона перенеслась из-за увеличения числа лотов. На данный момент список участников аукциона сформирован, регистрация завершена.

Первый аукцион указателей столичной подземки прошел в августе. На нем было выручено около 700 тысяч рублей.