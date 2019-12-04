РИАМО - 4 дек. Книжная сеть «Читай-город» проведет в декабре ряд встреч и презентаций книг, в частности, москвичи смогут познакомиться с автором детских книг Дмитрием Емцом и с бизнес-коучем Татьяной Мужицкой, а также посетить презентацию книгу Александра Чумикова, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, 7 декабря в 17:00 в ТРЦ «Европейский» состоится презентация художественной трилогии журналиста и писателя, академического ученого и университетского профессора, альпиниста и путешественника Александра Чумикова «Москва-400. Кам-са-мол! 90-е». В 2019 году книга удостоена Национальной писательской премии «Серебряное перо Руси».

В полижанровой трилогии Чумиков рассказывает о реальной жизни в Советском Союзе и России 60-х – 90-х годов XX века, в частности, в повести «Москва-400» рассказывается экзотическая история московского парня, случившаяся далеко от столицы. В «Кам-са-моле» автор повествует о приключениях участников канувшей в Лету молодежной организации через призму людей и ключевых событий прошедшей эпохи.

В этот же день в 15:00 в ТЦ «Садовая Галерея» москвичей приглашают на встречу с Дмитрием Емцом, автором произведений, которыми зачитываются дети самого разного возраста, а суммарный тираж книг превысил 5 миллионов экземпляров. На книгах Емца выросло целое поколение читателей, у которых сейчас свои дети, и которые с удовольствием покупают его детские книги.

На встрече Емец расскажет о своих новых сериях и книгах, а также ответит на любые вопросы о своем творчестве. Встреча пройдет в магазине «Читай-город» по адресу: Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12, ТЦ «Садовая Галерея», -1 этаж

Также бизнес-коуч Татьяна Мужицкая 9 декабря в 19:00 в книжном магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский» презентует свою новую книгу «Мне все льзя», в которой доказывает: да, это по силам каждому.

Мужицкая — психолог с 20-летним стажем, один из самых известных в России бизнес-тренеров, основатель «Той Еще Тренинговой компании», писатель и телеведущая. Ее советы делают десятки тысяч людей счастливее, успешнее и увереннее в себе, а невероятная харизма притягивает людей на ее мастер-классы по всей стране.

На встрече москвичи также узнают, как справиться с ограничивающими убеждениями, усвоенными с детства, понять, чем по-настоящему хочешь заниматься, монетизировать любимое дело, начать менять жизнь к лучшему прямо сейчас.

Мужицкая даст работающие механизмы, которые можно сразу применять на практике.

Присутствующие смогут задать бизнес-коучу любые вопросы, подписать свой экземпляр «Мне все льзя», а главное — зарядиться от гостьи невероятным оптимизмом и уверенностью в том, что до счастливой самореализации всего пара шагов.