РИАМО - 5 дек. В четверг пройдет 101-е заседание Московской областной думы, в ходе которого планируется утвердить в третьем чтении закон о трехлетнем бюджете Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Мы провели процедуру обсуждения бюджета максимально открыто – на публичные слушания приглашались все желающие: каждый мог задать вопрос и внести замечания. Кроме того, велась онлайн-трансляция – там также поступали вопросы, на которые мы оперативно давали ответы», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что по итогам слушаний поступило 73 замечания к проекту бюджета – из них 69 были учтены при рассмотрении закона во втором чтении, остальные носили либо характер информационного запроса, либо были сняты авторами.

По словам Брынцалова, после второго чтения на проект закона поступило еще около 30 поправок — они были рассмотрены 4 декабря на заседании профильного комитета, а в четверг будут вынесены на заседание думы.

Мособлдума планирует принять закон о бюджете на следующие три года в окончательном чтении.

Брынцалов напомнил, что работа над проектом закона о трехлетнем бюджете велась с конца октября.