РИАМО - 4 дек. На фестивале «Путешествие в Рождество» откроются взрослый и детские сноуборд-парки, призеры мировых чемпионатов проведут соревнования и мастер-классы по сноубордингу, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий«Московские сезоны».

В этом сезоне поучаствовать в мастер-классах по сноубордингу, а также посмотреть выступления профессионалов этого вида спорта можно будет в центре столицы - на Новом Арбате около дома 21. Площадка будет работать во все дни фестиваля, с 11:00 до 20:00.

«15 декабря там пройдет открытые соревнований по джиббингу от Дениса Леонтьева - самого известного в мире российского сноубордиста. Зарегистрироваться на участие все желающие спортсмены (от 14 лет и старше) смогут непосредственно на площадке», - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать два детских сноуборд-парка: один из них откроется на Новом Арбате, а второй – на Тверском бульваре.

Снежную горку высотой 5,5 метра, длиной 30 метров и шириной 6 метров установят на Новом Арбате около дома 21. Ее оснастят специальными пластиковыми перилами и гранью для скольжения длиной пять метров.

Посетители фестиваля в возрасте от 7 лет смогут не только бесплатно покататься, но и посмотреть трюки в исполнении профессиональных спортсменов, взять уроки городского сноубординга – джиббинга, и мастер-классы по катанию у звезд этого вида спорта.

Занятия по сноубордингу проведут: серебряный призер чемпионата России в 2013 году в хаф-пайпе, серебряный призер этапа Кубка Европы Павел Харитонов, чемпион России по сноуборду, звезда фильмов All inclusive, «Марафон», «Кухня», Re и «Пудра» Артем Теймуров, победитель этапов Кубка Европы в хаф-пайпе, семикратный чемпион России по сноуборду в хаф-пайпе Никита Автанеев, победитель этапа Кубка мира в дисциплине биг-эйр.

Открытые уроки от школы сноубординга All pro park будут идти здесь ежедневно. Экипировку выдадут напрокат бесплатно. График работы площадки – в дни проведения фестиваля с 13 декабря по 12 января, с 11:00 до 20:00. Участие в занятиях, помощь инструктора и вся необходимая экипировка тоже бесплатно.