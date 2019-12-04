РИАМО - 4 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил недавно открытый в Королеве клуб программы «Активное долголетие», он подчеркнул, что подобные центры необходимо открыть в каждом городе региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Учреждение открылось 2 декабря в микрорайоне Юбилейный.

«Наша задача — чтобы в каждом городе Подмосковья были такие центры. Мы сейчас инвестируем и в форму, и в содержание», — сказал губернатор.

Он поблагодарил участников клуба за активную жизненную позицию.

«Я знаю, что здесь собрались люди, которые всегда высказывают свои советы, рекомендации, позицию. Большое спасибо за ваш труд, участие и поддержку. Вы нас вдохновляете, и, как результат, появляются такие центры», — заключил Воробьев.

Посетители клуба могут смотреть кино, играть в шахматы, читать, петь в караоке, а также проверить здоровье.

Губернаторская программа распространяется более чем на 2 миллиона жителей региона старше 55 лет. Она разработана в рамках нацпроекта «Демография».

В Подмосковье клубы «Активное долголетие» уже есть в Солнечногорске, Одинцове, Реутове, Сергиевом Посаде, Лотошине, Королеве, Долгопрудном. К весне 2020 года они появятся во всех муниципалитетах.