РИАМО - 4 дек. Комитет по туризму Подмосковья подготовил список лучших площадок для катания на коньках, всего в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в 64 муниципалитетах региона области откроют 930 катков, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«С каждым годом в Подмосковье появляется все больше мест с естественным и искусственным покрытием для катания на коньках — они появляются в парках, в общественных пространствах, на крышах зданий. А пункты проката коньков и школы фигурного катания позволят легко приобщиться к этому популярному виду отдыха», - отмечается в материале.

Так, в комитете по туризму отметили каток в Красногорске — там искусственным льдом зальют стадион «Зоркий», на котором проводят массовые мероприятия и профессиональные игры. Стадион оборудован теплыми раздевалками и пунктом проката, что делает его отличным местом для катания.

Также стоит обратить внимание на каток «Космолед» в Королеве. Кроме традиционных катаний, здесь будет еще одно развлечение — горка с искусственным ледяным покрытием. Предусмотрены раздевалка, пункты проката и заточки коньков. Гости смогут также посетить кафе.

Лучший каток Солнечногорска откроется на Советской площади. На нем предусмотрены прокат коньков, поддержки для юных фигуристов — «пингвинчики», а также музыкальное сопровождение. Изюминкой катка станет ель в самом его центре.

Лучший каток Балашихи будет находиться в парке «Пехорка». Покрытие в нем будет искусственным, предусмотрены прокат оборудования, кафе и даже кинопоказы.

В Одинцове отличным местом для катания станет каток в парке «Раздолье». Здесь можно будет не только отточить свое мастерство на льду, но и покататься с тюбинговой горки, посетить фуд-корт и попить чаю из настоящего самовара.

В Котельниках стоит посетить каток на территории конно-спортивного клуба «Белая дача», а в Подольске можно будет вдоволь накататься в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. В Химках желающих покататься на коньках будут ждать в Юбилейном сквере.

«С каждым годом мы наращиваем темпы, делаем зимнюю программу в области более интересной, более красочной, более заметной для людей. В повседневной жизни мы порой забываем о том, что находится рядом с нами. А ведь это прекрасные, удобные, комфортные места, где можно провести выходные, забыв о повседневной суете», - рассказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкина.

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